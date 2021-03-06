عبدالرحمن بن مساعد يثير قلق السعوديين بتغريدات غامضة

السبت، 06-03-2021
10:58 ص
محمد فضل
أثار الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، قلق
متابعيه
بعد نشره تغريدات غامضة عن وضعه الصحي تحمل مجموعة من الأدعية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة
"تويتر".
وقال الأمير الذي يحظى بمتابعة أكثر من 8 مليون على
حسابه: «ربّي إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت
من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونّن من الخاسرين، يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث».
وأضاف: «ربّي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب
النار، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدير ».
وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من جانب مواطنين وإعلاميين متمنين
للأمير الشفاء، وتساءل كثيرين عن ما أصابه من مرض
داعين له بالشفاء العاجل.