وفاة مبكرة.. علامة في قبضة اليد عند المصافحة تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية

الخميس، 01-02-2024
11:43 ص
قال خبراء أن المصافحة
مؤشرا مفيدا للصحة، حيث يرتبط ضعف قبضة اليد باحتمال الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب وحتى الخرف. حسب "إكسبريس".
وأوضح الخبراء بأن المصافحة
الضعيفة قد تعكس الحالات التالية:
خطر الوفاة المبكرة
وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يواجهون ضعفا في قبضة اليد في منتصف العمر لديهم خطر أعلى بنسبة 20% للوفاة بسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان.
القلب
توصل علماء من جامعة كوين ماري في لندن إلى أن المصافحة
الضعيفة يمكن أن تكون علامة على زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
الاكتئاب
وجدت دراسة أجريت عام 2023 صلة محتملة بين قوة قبضة اليد والاكتئاب.
الخرف
قال الباحثون: "ترتبط قوة القبضة المنخفضة بزيادة خطر ظهور التدهور المعرفي والخرف".