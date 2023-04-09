وفاة فنان شهير رفقة أسرته في حادث مروع (صور)

الأحد، 09-04-2023
01:10 م
رحل
عن عالمنا الفنان السوري معد الحسان
عن عمر يناهز 36 عامًا وأسرته، بعد تعرضهم لحادث
سير مروّع على طريق كلس في جنوب تركيا، بوقت متأخر من الليل.
اصطدمت
سيارة الفنان السوري معد الحسان
وكان برفقته زوجته سارة وابنه عبد الرحمن الذي يبلغ
من العمر عامين، بسيارة أخرى مما أدى إلى الوفاة.
يشار
إلى أن معد الحسان
هو أشهر مطربي الشمال السوري، ويتمتع بشعبية كبيرة، كما أن الجمهور
يلقبه بـ «مطرب الرقة الأول».
يأتي
سبب وفاة الفنان السوري معد الحسان
وأسرته في حادث سير مروع، نتيجة تصادم سيارته بسيارة
أخرى، وتوفى أيضًا شخصين من السيارة الأخرى.
وحرص
شقيقه قصي الحسان على نعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا:
«انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي ونور عيني معد الحسان
وعائلته.. ادعوا له بالمغفرة
والرحمة ..حبيبي استودعك الله».
يشار
إلى أن معد الحسان
من مواليد مدينة الرقة السورية، واشتهر بحنجرته القوية حيث قدم عدة
ألوان طربية، مثل الشعبي، والحلبي، والشرقي، وحققت ألبوماته نجاحًا كبيرًا في سوريا،
والوطن العربي.