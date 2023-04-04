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مصرع فنان شهير بعد إضرامه النار في جسده.. تعرف على السبب

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الفنان الراحل احمد جواد
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الثلاثاء، 04-04-2023 11:05 ص

 

رحل عن عالمنا الفنان المغربي أحمد جواد، بعد أسبوع من إضرامه النار في جسده أمام وزارة الثقافة المغربية.

الفنان الراحل قام بإضرام النار في جسده يوم 27 مارس الذي يوافق اليوم العالمي للمسرح، احتجاجا على التهميش الذي تعرض له من قبل المسئولين بالوزارة.

 

وإليكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

 

فنان مغربي من مواليد الدار البيضاء.

 

كانت بدايته الفنية من خلال مسرح الهواة، ومن بعدها عمل موظفا في مسرح محمد الخامس.

 

قدم عددا من المسرحيات الناجحة حتى عام 2021

 

كان الفنان الراحل يعترض في الفترات الأخيرة على عدم اشراكه في الفعاليات والمشاركات الفنية ما اعتبره تهميش متعمد له من قبل وزارة الثقافة المغربية، إذ حاول خلال شهر مارس الماضي عقد اجتماع مع الوزير الا أن طلبه قوبل بالرفض بشكل مستمر

 

عام 2001 هدد بالانتحار، كما فعل نفس الأمر عام 2013 بسبب ما وصفه بـ "الإقصاء"، كما سبق له أن تجرد من ملابسه أمام البرلمان المغربي.

 

كما دخل جواد أيضاً في إضراب عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضي احتجاجاً على رفض الوزارة دعم عمله المسرحي الجديد "درس في الحب"، بحجة أنه إنتاج قديم.

 

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