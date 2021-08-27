وفاة سيدة بحلوان على يد دجال أثناء إخراج الجن منها

الجمعة، 27-08-2021
11:32 ص
لقيت سيدة
مصرعها على يد “دجال
” في منطقة حلون، وذلك بعد
أن قيدها بالحبال وضربها بالأسلاك والعصي لمعالجتها في حضور زوجها.
ووصلت سيدة
في منتصف العقد الثالث من العمر جثة هامدة إلى
أحدى مستشفيات حلون، وعلى جسدها آثار ضرب وقد توفيت بسببها.
وتبيَّن للجهات المختصة أنه الجاني دجال
ادَّعى قدرته على
إنهاء معاناة السيدة
الناتجة عن مس من الجن
، فكبلها وتعدى عليها بالضرب؛ مستخدمًا حبالًا
وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاة
ها.
وأكدت أسرة المتوفية ضحية دجال حلوان
، أنها متزوجة وكانت
تعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة وتعالج روحانيًا، اعتقادًا منهم بإصابتها بمس
من الجن
.