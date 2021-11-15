وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض بمستشفى المطرية

الإثنين، 15-11-2021
03:18 م
توفت اليوم الإثنين، الإعلامية مها حسنى المذيعة بالتليفزيون المصرى
، بعد
صراع مع المرض.
وكان تم نقل الإعلامية مها حسنى إلى مستشفى المطرية العام بعد تعرضها لوعكة
صحية شديدة.
وكانت الإعلامية مها حسنى شغلت عددا من المناصب داخل التليفزيون المصري
منها مديرة إدارة برامج المرأة.
ونعى عدد من محبى الإعلامية القديرة مها حسنى عبر فيسبوك، قائلين:
"انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها
حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدل
سيئاتها حسنات واسكنها فسيح جناتك اللهم أمين يا رب العالمين".