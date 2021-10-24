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صورة ابنتا عبلة كامل تثير الجدل .. ما قصتها؟

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الأحد، 24-10-2021 11:50 ص

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صفحة تحمل اسم الفنانة عبلة كامل، صورة لفتاتين تحملان المصحف الشريف وبكامل حجابهما، مدعية انهما ابنتا الفنانة.
وعلقت الصفحة على الصورة بالقول:"بناتي أميره وحنان أتمتا حفظ القرآن الكريم كاملآ ربنا يحفظهم".
وفي الوقت الذي صدق البعض هذه الصورة، كذبها آخرون مشيرين إلى أن بنات عبلة كامل غير محجبات.
وفي الحقيقة فإن الصفحة ليست للفنانة عبلة كامل، وهي مزورة، عدا عن ان ابنتي عبلة كامل الوحيدتين، هما "زينب وفاطمة"، وليس "أميرة وحنان" كما أورد المنشور.
وسبق أن نشر الممثلة عبلة كامل صور ابنتيها خلال العام الماضي 2020.


 

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