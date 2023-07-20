



قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تقليل استهلاك الكهرباء هذه الفترة يقلل فترات تخفيف الأحمال التى لجأت إليها الوزارة، بسبب موجة الحر الشديدة التى أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال سنتنهى خلال يومين أو ثلاثة قائلا “استحملونا كام يوم”.

وقال الوزير، إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز فى الإنتاج فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات ، ولكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أدى لارتفاع فى استهلاك الكهرباء، فتسبب ذلك فى خفض ضغط الغاز فى محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح الوزير أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل فى فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق، مراعاة للمواطنين .

وكانت البلاد قد شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي فتسبب ذلك فى شكاوى المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة.