الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

وزير الري يكشف عن الخطوة القادمة لمواجهة أزمة سد النهضة

61-153833--_1609283b9606ba_700x400
وزير الري
Native
الثلاثاء، 29-06-2021 02:35 م

أعلن وزير الري محمد عبد العاطي، أن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، حيث لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتابع عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة “نغم أف إم”، بأن الخارجية قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات للمجلس ستكون حاسمة لتلك الأزمة، ومصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية في تلك الأزمة.
وأضاف: “مصر تريد السلام، وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، ونحن ندعم التنمية، والدولة المصرية، ليست في خصومة مع أثيوبيا، ولكن نعمل على حفظ حقوقنا، ومصر أول من وقف مع دعم دول حوض النيل، فهي "مصر" تشارك في إنشاء سدود في السودان مهمتها الحماية من الفيضانات، وفى تنزانيا لدينا العديد من المشاريع، وكذلك في رواندا والكونغو وغيرها من الدول، مصر تدعم التنمية”.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

17491539071592428594

وزير الري يوجه رسالة إلى إثيوبيا

16218827390618015

إثيوبيا تتحدى وتوجه رسالة لكل الدول العربية: ملء السد في موعده

الملء الثاني لسد النهضة

سامح شكري: إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة

54270900_303

اللجنة الدولية: أزمة سد النهضة وصلت لطريق مسدود وهذا ما سيحدث

أرشيفية

تعرف على أخطر سلاح مصري يخشاه الإثيوبيون

حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية

ردًا على دعمها إثيوبيا في بناء السد.. حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية