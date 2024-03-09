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وزير الخارجية يحذر مجدداً من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح

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وزير الخارجية
السبت، 09-03-2024 09:11 ص نسمه عبد الوهاب
اعاد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من وزير الخارجية الامريكى أنتوني بلينكن، التحذير من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية
وأكد وزير الخارجية رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال الهاتفي يأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح المتحدث أن وزير خارجية الولايات المتحدة أعرب عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


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