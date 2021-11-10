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وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Native
الأربعاء، 10-11-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، وذلك في إطار اختصاص الوزارة برعاية الفئات الأولى بالرعاية والتي من بينها فئة كبار السن والتي يتطلب تحقيقها تطوير الوسائل والآليات التي تمتلكها الوزارة لتحقيق الرعاية التي يستحقونها.
ويهدف مشروع رفيق المسن إلى تنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة اللازمة للمسن داخل أسرته أو من خلال رعاية المسنين داخل مؤسسات الرعاية لمن يرغب في الاستضافة خارج نطاق الأسرة أو في صحبة مجموعة من النظراء المسنين، هذا بالإضافة إلي إمكانية توفير وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة أو فرص للتطوع لمن يرغب في تخصيص جزء من وقته للمساهمة في تقديم خدمات اجتماعية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
ويستفيد من خدمة رفيق المسن المسنين، الأشخاص المتقاعدين عن العمل والذين لا يقل عمرهم عن ٥٥ عاماً إذا ما استدعت ظروفهم الصحية والاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى توفير فرصة عمل للشباب الراغبين في العمل بوظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللائحة حددت الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، حيث يتقدم المسن أو ذويه بطلب من خلال ملء استمارة رفيق المسن المتاحة على موقع الوزارة أو التطبيق الالكتروني الذي سيتم تخصيصه أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بالاستعلام عن حالة المسن ورفع تقرير يوضح مدى استحقاق الطالب لهذه الخدمة.
هذا ويشترط فيمن يتقدم لهذه الوظيفة أن يكون مصري الجنسية، وأن يقدم ما يفيد موقفه من التجنيد وأن يكون حاصل على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل ، وأن يتراوح عمره بين 20 و45 عاماً، وأن يكون خالياً من الأمراض الجسدية والنفسية، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية واجتياز البرنامج التدريبي المُعد لهم.
كما يتعين على الشخص الذي يعمل بمهنة رفيق المسن أن يؤدي العمل الذي يقوم بدقة وأمانة واحترام السرية والخصوصية بشأن معلومات متلقي الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي والنفسي والثقافي للمسن وعدم الإساءة له أو استغلاله أو إهماله.
وأضافت القباج أن اللائحة النموذجية تحدد أيضاً دور وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والجهات المختصة في تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن ومعايير اختيار الجمعيات الأهلية الشريكة والجهاز الوظيفي لمشروع رفيق المسن والإشراف الفني والمالي على المشروع.
 

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