وزارة الداخلية تقبض على مشجع هدد لاعبا

السبت، 23-11-2024
09:36 ص
اعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص روج لفيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يهدد أحد لاعبي كرة القدم المصريين حال تركه نادي
ه والانتقال لفريق منافس.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' اليوم الجمعة: 'كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحد لاعبي كرة القدم بأحد الأندية المصرية حال تركه نادي
ه وانتقاله لناد آخر'.
وأضاف البيان: 'بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي'.
وأتم بيان الوزارة أنه 'تم اتخاذ الإجراءات القانونية'.
ولم يحدد بيان وزارة الداخلية اسم اللاعب المذكور بشكل صريح.