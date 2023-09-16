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وزارة الخارجية تتابع المصريين في الشرق الليبي وتنسق جهود إنقاذ الناجين

وزارة الخارجية تتابع المصريين في الشرق الليبي وتنسق جهود إنقاذ الناجين

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وزارة الداخلية
السبت، 16-09-2023 12:30 م نسمه عبد الوهاب
تواصل خارجية متابعة أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار " دانيال"، وذلك من خلال الإتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي.

وتتحرك القنصلية المصرية من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا، وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة.

كما تعمل القنصلية المصرية على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في تلك المراكز. كما تحركت القنصلية للاطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي.

وتنسق القنصلية المصرية في بنغازي حاليًا مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد، كما تعمل على إصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد.
هذا، وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الابتعاد عن المناطق المنكوبة نظراً لاحتمالات تفشي الأوبئة، وقيام الجيش الليبي بمنع الدخول إلى تلك المناطق غير الآمنة. وتؤكد وزارة الخارجية على استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي لتلقي بلاغات وتساؤلات المواطنين والتنسيق مع الجهات في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم للناجين والمصابين.

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