الجمعة 15 سبتمبر 2023
توقيت مصر 06:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

46 جنيهًا.. توقعات بقفزة صادمة في سعر الدولار بعد تقرير "فيتش"

شاهد.. الخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت

بعدما توقع زلزال تركيا والمغرب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كارثي في 3 دول

حركات مثيرة ومخلة.. قرار بوقف مطربة شابة عن الغناء والتحقيق معها

ديلي ميل: لاعب تونس سخر من "صلاح" عقب تسجيل الهدف الثالث.. وتكشف رد فعله

فيديو صادم.. سمكة قرش تلتهم ذراع سيدة مصرية على أحد شواطئ دهب

حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بشكل مفاجئ: لم أعد أتحمل الضغوط

"فيتش" تتوقع تعويم الجنيه نهاية العام ليصل لهذا الرقم

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن المصريين ضحايا إعصار دانيال

بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن المصريين ضحايا إعصار دانيال

IMG-20230914-WA0025
تشييع الضحايا
الخميس، 14-09-2023 11:26 ص
 
انتقل فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف إلى قرى "الشريف، وفزارة، وقمبش، وبني عتمان، وسدس"، مسقط رأس ضحايا إعصار دانيال في ليبيا، لحصر الأسماء تمهيدا لصرف مساعدات لأسرهم تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف جنيه.
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنه سيجري صرف المساعدات حسب لائحة الإغاثة والنكبات بواقع 50 ألف جنيه لأسرة العائل، و25 ألف جنيه لأسرة الفرد، وجار التواصل مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث صرف مساعدات استثنائية لأسر الضحايا من أبناء المحافظة.
كان 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف لقوا مصرعهم جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.

إقرأ ايضا

IMG-20230914-WA0017

شاهد.. الخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت

IMG-20230914-WA0013

بعدما توقع زلزال تركيا والمغرب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كارثي في 3 دول

IMG-20230914-WA0019

حركات مثيرة ومخلة.. قرار بوقف مطربة شابة عن الغناء والتحقيق معها

أخبار متعلقة

IMG-20230913-WA0014

وفاة 74 مصريًا من قرية واحدة في إعصار دانيال بـ ليبيا

305839_0

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام.. تعرف على السبب

s3201018144026

قطع العضو الذكري لـ مُعلم في بني سويف على يد زوجته لسبب صادم