قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن المصريين ضحايا إعصار دانيال

الخميس، 14-09-2023
11:26 ص
انتقل فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف
إلى قرى "الشريف، وفزارة، وقمبش، وبني عتمان، وسدس"، مسقط رأس ضحايا إعصار دانيال في ليبيا
، لحصر الأسماء تمهيدا لصرف مساعدات لأسرهم تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف جنيه.
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنه سيجري صرف المساعدات حسب لائحة الإغاثة والنكبات بواقع 50 ألف جنيه لأسرة العائل، و25 ألف جنيه لأسرة الفرد، وجار التواصل مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث صرف مساعدات استثنائية لأسر الضحايا من أبناء المحافظة.
كان 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف
لقوا مصرعهم جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.