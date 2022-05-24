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والد «بوسي»: «جهزت بدلة الفرح ومعزمتنيش.. قلبها قاسي»

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بوسي
Native
Teads
الثلاثاء، 24-05-2022 01:19 م


قال محمد شعبان والد المطربة بوسي إنه جهز بدلته لحضور حفل زفاف ابنته لكنها لم " تعزمة" لأن " قلبها قاسي" على حد قولها.
وقال والد بوسي  لم تُبلغني بزواجها، ولكني علمت بالأمر، وعقدت قرانها، فهي ليست قاصرًا، مشيرًا إلى أنها لم تدعُه لحضور حفل الزفاف ولا خالها ولا شقيقها.
وتابع والد بوسي" ماعزمتش حد فينا، وهي ملهاش أهل تاني، يعتبر مفيش حد من أهلها في الفرح دلوقتي، ولكن عايز أقولها ألف مبروك يا بنتي وفرحان لك؛ لأن الجواز سُترة.
واحتفلت المطربة بوسي، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بزواجها من مصفف الشعر هشام ربيع، بحضور العديد من نجوم الفن، منهم المطرب حكيم وفق صحف مصرية.
وارتدت بوسي فستانًا أبيض من تصميم المصمم العالمي هاني البحيري، ويتميز الفستان بكونه طويلا ذا ذيل وطرحة طويلة ومُطرز، واعتمدت شعرا منسدلا على الظهر، ومكياجا بسيطا.
وزوج بوسي سمير هو هشام ربيع من مصففي الشعر الذين نالوا شهرة كبيرة وواسعة، وذلك لما يملكه من فروع عديدة في القاهرة وخارجها، حيث لديه 9 فروع للصالون الخاص به في "مصر الجديدة، مدينتي، الرحاب، التجمع، المعادي، التجمع الخامس، المعادي اللاسلكي، المعادي كارفور، والساحل الشمالي".
كما يعد رجل أعمال لديه أحد المولات التجارية في التجمع الخامس ويتمتع بصداقة قوية مع عدد من نجوم الفن منهم حمادة هلال، خالد سليم، كريم فهمى، أحمد سعد، والبطل العالمى لكمال الأجسام بيج رامى.
وهو شقيق سعيد ربيع الذي يمتلك أفضل صالونات الحلاقة الرجالى فى مصر، وشقيق خبيرة التجميل ناريمان ربيع.

 

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