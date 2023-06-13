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والدي تزوج فتاة صغيرة بعد وفاة أمي ووقعت معها في الزنا؟.. عالم أزهري يُجيب

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ارشيفية
الثلاثاء، 13-06-2023 09:52 ص

 

سائل يقول توفيت والدتي ووالدي طلب ان يتزوج فتزوج من بنت صغيرة في السن، إلى أن وقعت معها في الحرام؟.. سؤال تلقاه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

 

وفي رده، بدأ الأستاذ بالأزهر حديثه بقول الله-تعالى-في سورة النساء،" وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا".

 

وأضاف الشرقاوي عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لمن فعل هذا بأنه ارتكب فاحشة وهو يستجلب المقت والغضب، وهذا يكون اسوأ طريق اتخذه هذا الشخص لكي يصل به إلى النار.

 

وأوضح الأستاذ بالأزهر هذا يكون قاطع رحم، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقول:" قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرَّحِم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتَتُّه" رواه الترمذي.

 

وبين الشرقاوي: عقوبة الشخصين هنا فجمهور العلماء قالوا انه يقام عليهم حد الزنا، مشيراً إلي الشخص وقال لو كان متزوج فهنا يكون الحد الرجم حتى الموت، وإن كان غير متزوج فيجلد 100 جلدة ويغرب، ولذلك قالوا العلماء" الزنا محرم كله، وأعظم الزنا زنا المحارم".

 

https://www.facebook.com/reel/553317810343664

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