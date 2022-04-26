الخميس 28 أبريل 2022
توقيت مصر 17:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن القبض على 43 متهمًا من وزارات الدفاع والداخلية والرحس الوطني

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

كهربا يثير تعاطف الجماهير:« يارب غير قدري وعوضني خيرا»

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

شاهد.. هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار على عربة فول

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟.. المفتي يحسم الأمر

الدولار يسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى منذ 5 سنوات

اعتمد النتيجة.. «فيفا» يحسم قراره ويفرض عقوبات على السنغال

«ربنا ما يحوجنا لحد».. تحذير ديني من دعاء شائع لكنه كارثي

ADS
 

والدة «معنفة جدة» تكشف تفاصيل صادمة: لو ابنتي تنازلت سأقتل نفسي

image
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 26-04-2022 12:29 م

رفضت والدة "معنفة جدة" المعروفة بـ«الضحية منى» التنازل عن حق ابنتها مطلقاً، مشيرة إلى أنها وابنتها لن تتنازلا عن حقهما في القصاص من زوج ابنتها المعتدي، واصفة ما جرى بأنه عنف لا مثيل له.
وأكدت الأم أنها لن تقبل مبررات بأن الزوج مسحور أو مريض، وشددت بقولها: «لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي».
 وأردفت: «ابنتي مواطنة سعودية، يتيمة الأب ولها 6 إخوة، وزوجها كان في حالة غير طبيعية، وأرجح أن يكون متعاطيا لشيء ما، لكن لا أجزم بذلك». وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وأضافت: «البداية الأكثر عنفا كانت في شهر رجب الماضي عندما واجهت ابنتي عنفا أدى إلى حلق شعرها وضربها، وتقدمت وقتها ببلاغ وأحيل لدار الحماية، وابنتي كانت خائفة دائما على مستقبل أطفالها الثمانية، وواجهت - ما أسمته - بالطلاق الوهمي».

جراحة 9 ساعات و7 كسور

أشارت الأم إلى أن ابنتها أجرت عملية لمدة 9 ساعات وحالتها ما زالت غير مستقرة وشبه فاقدة للوعي، واتهمت الزوج الموقوف بوضع إصبعه في عينيها؛ ما تسبب في تلف عصب العين اليمنى، إضافة لإحداث مشاكل في عينها اليسرى، وخضعت لعمليات لمعالجة نحو 7 كسور متفرقة في جسدها، وتقرر منع الزيارة عن ابنتها إلى حين اكتمال التحقيقات.
ولفتت إلى أن الجريمة وقعت في منزل والد ووالدة الزوج المعنف، وأن الذي أبلغ السلطات عن الحالة هو والد الزوج وإخوانه انتصارا لحالة ابنتها.
ونوهت قائلة: «الزوج شاب عمره 33 عاما، ولا يعمل في وظيفة محددة، وأحواله المالية جيدة، إلا أنه كان يعنف أبناءه والخادمة المنزلية بطرق عدة، وأنا كنت في آخر خمسة أيام من الحادثة في منزل أسرة الزوج عندما واجهت ابنتي أبشع ممارسات العنف، آخرها ضربها بمقبض الرشاش بين عينيها، لكن عينها لم تخرج من مكانها كما تردد، والعين اليسرى أقل ضررا وما زالت ترمش بها».

أسبوع عنف وتهديد بالأولاد

وأضافت الأم: «العملية كانت لمعالجة كسر معقد وصعب، وتم عمل قص عظمي للوصول لداخل المفصل، في حين يتوقع إجراء عمليات للعين، ولجنة تراحم أبدت استعدادها للترافع عن ابنتها من خلال لجنة من 5 محاميات ومحامين، وفي انتظار إفاقتها لعمل الوكالات اللازمة».
واتهمت الزوج بأنه يواجه قضايا أخرى، لكنها لا تعلم هل حكم فيها أم لا. وذكرت أن ابنتها كانت تتسلم معونة من الضمان.
وأفادت بأن ابنتها كانت معزولة عن أسرتها ولا تجتمع بهم ولا تزورهم؛ بسبب منعها من زوجها، الذي كان يضربها باستمرار - حسب حديثها - ويهددها بحرمانها من أولادها إذا اشتكت أو تحدثت لأحد.
وكشفت أن ابنتها الضحية تعرضت للعنف على مدى أسبوع تقريبًا منذ منتصف شهر رمضان الجاري، مشيرة إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته.
وعبرت والدة الزوجة المعنفة عن شكرها لكل من دعم وتابع حادثة ابنتها، مؤكدة أن القضاء سيقتص للضحية، وأن السلطات تستكمل التحقيقات مع الجميع ولن يفلت الجاني من العقاب.

 

إقرأ ايضا

QRevZ

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

7201931110279503848020-600x400

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

2016_10_13_22_50_15_777

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

أخبار متعلقة

1364079_0

هتك عرض سعودي على يد 10 أشخاص بحدائق الأهرام.. (تفاصيل صادمة)

16010748991650454068

الداخلية تفجر مفاجأة عن «سيدة المترو» بعد القبض عليها

625fb0cc4c59b76b0003cc88

اعتداء إثيوبيين على أقباط في دير السلطان بالقدس بسبب علم مصر

1781197_0

شاب يعتدي على المصلين أمام مسجد بالإسكندرية.. والداخلية تصدر بيانًا

2022_4_12_23_28_10_941

بالصور.. فتاة تعتدي على أخرى وتصيبها بـ 71 غرزة في الشارع

اا

فيديو صادم يهز الكويت.. يصفع مسنًا على وجهه ويجلده بالعقال