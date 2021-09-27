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وائل جمعة يفجر مفاجأة: هذا اللاعب رفض تمثيل منتخب مصر

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وائل جمعة
Native
الإثنين، 27-09-2021 12:44 م

أكد وائل جمعه مدير الكرة بمنتخب مصر أن اللاعب المصري هيثم حسن ينتظر عرض المنتخب الفرنسي لتمثيله في المستقبل.
وأضاف وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية :حينما تواصلت مع والد هيثم حسن استشعرت رغبته في تمثيل نجلة لمنتخب فرنسا.
وأكمل: “مصطفي محمد أكد لي انه اتفق مع حسام البدري علي ما حدث وحينما خرج للإعلام أشاد بمستوي اللاعب ولم يدينه بأي شيء  وأتمني ان يغلق ملفه بالكامل حتي يركز اللاعبين في المعسكر”.
وأوضح : مباراة ليبيريا الودية ستلعب باللاعبين الحاليين وسيتم اختيار الأفضل مع المحترفين لمباراتي ليبيا .
واختتم وائل جمعة مدير الكرة بمنتخب مصر تصريحاته قائلا : سيتم اعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 1 أكتوبر استعدادا لمواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأٍس العالم .
 

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