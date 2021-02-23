هيفاء وهبى: «وما النصر إلا من عند الله»

الثلاثاء، 23-02-2021
09:56 ص
المصريون
علقت الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي
على الحكم الذي صدر بحق مدير أعمال
ها
المصري السابق محمد وزيري
والذي يقضي بسجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب
والاستيلاء، مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وتكاليف المحاماة، والتحفظ على
أمواله وجميع ممتلكاته.
ونشرت “هيفاء وهبي
” على حسابها بتويتر صورة بالحكم الصادر من جنح الشيخ
زايد بالقاهرة وأعربت عن سعادتها بالحكم وتقديرها للقضاء المصري وكتبت عليها :
“الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء شكرا للقضاء المصري العادل ما النصر إلا من عند
الله والحمدلله”.