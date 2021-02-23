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هيفاء وهبى: «وما النصر إلا من عند الله»

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هيفاء ومحمد وزيري
 
الثلاثاء، 23-02-2021 09:56 ص المصريون

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الحكم الذي صدر بحق مدير أعمالها المصري السابق محمد وزيري والذي يقضي بسجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء، مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وتكاليف المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.
ونشرت “هيفاء وهبي” على حسابها بتويتر صورة بالحكم الصادر من جنح الشيخ زايد بالقاهرة وأعربت عن سعادتها بالحكم وتقديرها للقضاء المصري وكتبت عليها : “الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء شكرا للقضاء المصري العادل ما النصر إلا من عند الله والحمدلله”.
 

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