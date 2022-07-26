الجمعة 29 يوليه 2022
توقيت مصر 10:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

الآن.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

شوبير يعلن إصابة محمد الشناوي بارتجاج

العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام بالطائرة

قرار مفاجئ من المحكمة بحظر النشر في قضية شيماء جمال

‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

القائم على البحث العلمي يكشف نوع اللحوم التي وجدوها مخلوطة بالخنازير ومع مَن؟

ADS
 

هيدي كرم بتصريحات صادمة.. هل تُشجع على الزنا؟

95073-هيدى-كرم-وابنها-(2)
هيدي كرم مع ابنها
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 09:16 ص


تسببت الفنانة والإعلامية هيدي كرم، في حالة صدمة لدى الجمهور بسبب تصريحاتها حول رغبتها في الزواج من شخص مسيحي أو يهودي او أي دين آخر، مؤكدة على أنها ليست لديها مشكلة في الزواج من غير المسلم.
واعتبرت الفنانة الشهيرة في تصريحات لها، أنها بذلك "منفتحة على الآخر ومعنديش مشكلة في الزواج من شخص على غير ديني" .

وأضافت: شوفت ناس كتير متجوزين من غير دينهم و الزواج كان ناجح جدا .

واستدركت : اللي مستحيل اتجوزه يكون شخص أصغر مني في السن خوفا إن يبان كأن شكلي أكبر منه و عينه تزوغ على واحدة تانية
وأثارت تصريحات الفنانة هجوم حاد عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب البعض بمقاضاتها للتشجيع على الزنا، كون زواج المسلمة بغير المسلم وفقًا للشريعة الإسلامية يعد زنا.
 

إقرأ ايضا

173-012211-death-egyptian-bride-5-days-marriage_700x400

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

0RCJr

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

NJy8p

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

أخبار متعلقة

2019_4_17_13_20_36_316

بعد سخريتها منه.. أسرة حسن أبوالسعود ترد على شيرين: قليلة الأدب

63012-شيرين-وحسام-حبيب

شيرين تفجر مفاجآت صادمة عن سبب انفصالها من حسام حبيب: آسفة إني كذبت

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

Capture

أغرب ما فعلته الراقصة الروسية بعد حصولها على الجنسية المصرية

2022_6_3_14_56_28_970

منى زكي ترد على «ميدو»

شمس-الكويتية-تُريد-محاكمة-والدتها-في-القضاء

فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!