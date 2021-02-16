العروس صرخت تحت الانقاض«الحقوني».. مصرع عروسين في انهيار عقار

الثلاثاء، 16-02-2021
03:55 م
المصريون
في مأساة مروعة، لقي عروسا حتفهما بعد أن انهار عقار
مكون من طابقين بمنطقة
روض الفرج
وأدى إلى مقتل 4 أشخاص.
من جانبها قالت عمة العروس، إنها سمعت خبر انهيار
العقار
فهرعت مسرعة إلى
المكان لتعلم أن ابنة أخيها ياسمين وزوجها يقبعان تحت الأنقاض.
وكشفت العمة أن العروس ياسمين كانت حيّة، وقد سمعت صوتها من تحت الركام
تناشد بقولها “الحقوني”، وأثناء محاولة إنقاذها انهارت أجزاء أخرى من العقار
فوقها
لتفارق بعدها الحياة، حسب العربية نت.
كما أوضحت السيدة أمل أن سقفاً بالعقار
ذاته كان انهار على ساكنيه قبل فترة
قصيرة دون أن يسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن الضحية ياسمين كانت تعلم بخطورة
الموقف، وبضرورة إخلاء المنزل، إلا أنها لم تفلح بسبب ضيق الأوضاع المادية وعدم
توفر مسكن بديل.
إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية في حادث انهيار
العقار
عن مفاجأة أخرى،
حيث أكدت المعلومات أن قرار تنكيس العقار
قد صدر منذ أكثر من 30 عاماً دون تنفيذ.