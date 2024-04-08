منع ماجد المصري وأيتن عامر من العمل بالكويت وإحالتهما إلى النيابةا لعامة

الإثنين، 08-04-2024
12:16 م
قامت وزارة الإعلام الكويت
ية بإحالة أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة الفنان ماجد المصري
والفنانة آيتن عامر، إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة للمجتمع الكويت
ي، كما قررت وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كانت ستعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب مشاركتهم فيها.
وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويت
ية، لافي السبيعي، أمس الأحد، إنه تم وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويت
ي عن أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت
أو أعمال مسرحية تعرض داخلها.
وشدد السبيعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "كونا"، على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويت
ي، وإبراز صورته الحقيقية، وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت
منذ القدم.
وأثار مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" جدلًا واسعًا في الشارع الكويت
ي، حيث أشار الجمهور إلى أن أحداثه لا تمت لواقع المجتمع بصلة، واتهموا صناعه بتقليدهم الأعمى للدراما الأميركية المختصة بالمدارس الثانوية، فضلًا عن حواراته التي وصفوها بـ"البذيئة".
وبعد الجدل أصدرت وزارة الإعلام الكويت
ية بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد "مسلسل رمضاني" دون ذكر اسمه، لأنه يسيء إلى المجتمع الكويت
ي، كما ستمنع تكرار مثل هذه المشاهد "المسيئة".