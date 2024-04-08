الإثنين 08 أبريل 2024
توقيت مصر 17:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجتي ما زالت عذراء بعد شهرين من الزواج!

أوهمها أنه "شيخ" من الأسرة .. المؤبد لشخص هتك عرض فتاة بالكويت

سيدة مسيحية ذهبت لاستخراج مستند لابنها من السجل المدني فاكتشفت الكارثة

منع ماجد المصري وأيتن عامر من العمل بالكويت وإحالتهما إلى النيابةا لعامة

العالم الهولندي يحذر من زلزال قادم عنيف ويحدد موعده

سعاد صالح: اليهود والنصارى سيدخلون الجنة.. مش معقول مجدي يعقوب يدخل النار

شاهد ماذا حدث لـ باربي العراق" بعد اختطافها على يد 3 ملثمين

شاهد.. مشاجرة حادة بين بسمة وهبة وتامر عبدالمنعم في كواليس "العرافة"

لم يتبقى سوى عدة مئات.. إعلام عبري يكشف سر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

بعد الهجوم عليه.. رد مؤثر من "كزبرة" على تكريمه من الجامعة الأمريكية والبريطانية

منع ماجد المصري وأيتن عامر من العمل بالكويت وإحالتهما إلى النيابةا لعامة

IMG-20240408-WA0031
ا
الإثنين، 08-04-2024 12:16 م


قامت وزارة الإعلام الكويتية بإحالة أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة الفنان ماجد المصري والفنانة آيتن عامر، إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة للمجتمع الكويتي، كما قررت وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كانت ستعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب مشاركتهم فيها.
وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، أمس الأحد، إنه تم وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو أعمال مسرحية تعرض داخلها.
وشدد السبيعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "كونا"، على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي، وإبراز صورته الحقيقية، وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم.
وأثار مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" جدلًا واسعًا في الشارع الكويتي، حيث أشار الجمهور إلى أن أحداثه لا تمت لواقع المجتمع بصلة، واتهموا صناعه بتقليدهم الأعمى للدراما الأميركية المختصة بالمدارس الثانوية، فضلًا عن حواراته التي وصفوها بـ"البذيئة".
وبعد الجدل أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد "مسلسل رمضاني" دون ذكر اسمه، لأنه يسيء إلى المجتمع الكويتي، كما ستمنع تكرار مثل هذه المشاهد "المسيئة".

إقرأ ايضا

IMG-20240408-WA0021

زوجتي ما زالت عذراء بعد شهرين من الزواج!

IMG-20240408-WA0030

سيدة مسيحية ذهبت لاستخراج مستند لابنها من السجل المدني فاكتشفت الكارثة

IMG-20240408-WA0018

العالم الهولندي يحذر من زلزال قادم عنيف ويحدد موعده