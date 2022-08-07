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برلنتي عامر تستفز زوجة سعد الصغير بنشر صور جريئة معه

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سعد وبرلنتي
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 11:53 ص


"كيد النسا" هكذا اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما نشرته برلنتي عامر من صور جريئة مع سعد الصغير بعد عودتهما لبعض عقب 4 شهور من انفصالهما وحدوث الطلاق رسميًا.
واعتبر مغردون أن برلنتي عامر تستفز زوجة سعد الصغير الأولى وأم أبنائه بنشر هذه الصور الخاصة.

وظهرت برلنتي عامر في الصور وبجوارها زوجها سعد الصغير، وهو يقبل يدها مرة، ويقبلها هي مرة أخرى، وفي الصورة الثالثة ظهرت معه وهو يحتضنها.

صور سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، الأخيرة جاءت بعد فترة قصيرة من عودتهما بعد طلاق دام لمدة تقارب 4 أشهر، حيث انفصل الثنائي في أبريل الماضي وعادا مجدد في منتصف يوليو الماضي.



 

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