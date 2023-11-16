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هنا الزاهد تعلن طلاقها رسميًا من أحمد فهمي.. وهذا ما كتبته

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هنا الزاهد وأحمد فهمي
الخميس، 16-11-2023 10:48 ص

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.
وكتبت هنا الزاهد عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.
طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي
أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع  أسرة أحمد فهمي
وفي الأسبوع الماضي ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .
هنا الزاهد وأحمد فهمي
وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

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