هنا الزاهد تعلن طلاقها رسميًا من أحمد فهمي.. وهذا ما كتبته

الخميس، 16-11-2023
10:48 ص
أعلنت الفنانة هنا الزاهد
انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.
وكتبت هنا الزاهد
عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.
طلاق هنا الزاهد
وأحمد فهمي
أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع أسرة أحمد فهمي
وفي الأسبوع الماضي ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد
وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .
هنا الزاهد
وأحمد فهمي
وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد
واحمد فهمي
منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.