هل خضعت لعملية تجميل؟.. رحاب الجمل تفاجئ الجميع بتغير ملامحها بشكل صادم

الخميس، 13-10-2022
01:24 م
فاجأت الفنانة رحاب الجمل
، الجميع بنشر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع
تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تكشف كيف تغير شكلها بشكل كبير.
وظهرت رحاب الجمل
في الصورة بتغيير كبير في الملامح، مما أثار إعجاب
متابعيها، حيث بدت بجسم أنحف وسن صغير، ما دفع البعض إلى القوب بأنها خضعت لعملية
تجميل.
وشاركت الفنانة رحاب الجمل
موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد
بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة”.
يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم،
أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد
العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج
أحمد صالح.