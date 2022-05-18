هل تذكرون فتى الزرقا الذي قُطّعت يديه؟.. شاهد رد فعله على حبس والده 20 عامًا

الأربعاء، 18-05-2022
09:10 ص
أظهر
مقطع فيديو، ردة فعل عائلة الفتى صالح حمدان، المعروف باسم "فتى
الزرقاء" بعد الحكم على والده بالحبس
20 عاماً بتهمة القتل العمد في الأردن.
وظهر
في الفيديو، بكاء وصراخ والدة فتى الزرقا
ء، منهارة بعد صدور الحكم، وحاول تهدئتها
ثم فقد هو الآخر قدرته على التحمل ودخل معها في نوبة من البكاء والصراخ.
وكانت
جريمة الاعتداء على فتى الزرقا
ء التي وقعت في 2020،وأثارت موجة غضب كبيرة في
الأردن، حيث انتقم مجموعة من الأشخاص لمقتل قريبهم على يد والد صالح، عبر تقطيع
يدي الفتى وفقأ إحدى عينيه.
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