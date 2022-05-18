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هل تذكرون فتى الزرقا الذي قُطّعت يديه؟.. شاهد رد فعله على حبس والده 20 عامًا

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Teads
الأربعاء، 18-05-2022 09:10 ص

أظهر مقطع فيديو، ردة فعل عائلة الفتى صالح حمدان، المعروف باسم "فتى الزرقاء" بعد الحكم على والده بالحبس 20 عاماً بتهمة القتل العمد في الأردن.
وظهر في الفيديو، بكاء وصراخ والدة فتى الزرقاء، منهارة بعد صدور الحكم، وحاول تهدئتها ثم فقد هو الآخر قدرته على التحمل ودخل معها في نوبة من البكاء والصراخ.
وكانت جريمة الاعتداء على فتى الزرقاء التي وقعت في 2020،وأثارت موجة غضب كبيرة في الأردن، حيث انتقم مجموعة من الأشخاص لمقتل قريبهم على يد والد صالح، عبر تقطيع يدي الفتى وفقأ إحدى عينيه.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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