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هل تتذكرون المشهور «أبوسن» وكريستينا؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد 5 سنوات

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أبو سن
Native
Teads
الأحد، 25-12-2022 03:02 م

 

 

عاد مشهور يوتيوب السعودي المعروف بـ" أبو سن"، للظهور مجددا عبر قناته على التيك توك بعد غياب أكثر من 5 سنوات.

 

وقال خلال مقطع فيديو : "أنا ما أحب أهايط عن نفسي، منذ 10 سنوات وحتى الآن ، ما حد تكلمت عنه قناة أمريكية غيري، هذا شيء عظيم وقوي ، وكبير".

وأضاف : " لقبت في برنامج الثامنة مع الإعلامي داود الشريان ب "كنج" البثوث المباشرة، ما هيطت ولا قلت شيء ، أقدر أقول أني كنج البثوث المباشرة، شيء عادي لأن أنا ملقب رسمي، بس أنا ما أحب أهايط."

وكان "أبو سن"، قد نال شهرة واسعة من خلال مقاطع فيديو كوميدية لمحادثات يجريها مع فتاة أميركية تدعى كريستينا، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استمراره في التواصل معها رغم كونه لا يتحدث اللغة الإنجليزية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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