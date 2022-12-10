السبت 10 ديسمبر 2022
توقيت مصر 10:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبو بكر: العلاقة الجنسية بين الزوجين مفتوحة على البحري ما عدا أمر واحد

القبض على الفنانة ستيفاني صليبا لعلاقة مشبوهة مع حاكم المصرف المركزي

مُسن سعودي يظهر مع امرأة مصرية في بث مباشر.. ما حدث صادم (فيديو)

«أنت في قطر»..مشهور عماني يفاجئ مشجع أرجنتيني أثناء مغادرة الدوحة لنفاد أمواله

كهربا يعرض دفع غرامته بالتقسيط.. ومرتضى منصور يشترط هذا الأمر الصادم

رقم خيالي.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار بعد 5 أيام (فيديو)

بالصور.. يتزوج من شقيقتين توأم في حفل زفاف واحد

فيديو مروع.. لحظة سقوط الفنانة ثراء جبيل من الدور الثاني خلال تصوير مسلسل «آخر دور»

أول رد مصري على منع الكويت دخول العمالة المصرية: «بكره تتكشف كل الأمور»

الدولار يصل إلى 36 جنيهًا في السوق السوداء وتوقعات بتعويم ثالث خلال أيام

ADS
 

مُسن سعودي يظهر مع امرأة مصرية في بث مباشر.. ما حدث صادم (فيديو)

Capture
سعودي ومصرية
Native
Teads
السبت، 10-12-2022 09:23 ص

وثق مقطع فيديو جديد، ظهور المسن الملتحي مع امرأة مصرية محجبة في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، ودعا متابعيه للتصدق عليها.

وأظهر الفيديو، الرجل الملتحي وهو يتناول الطعام ويتبادل الحديث مع المرأة، عن أحوالها خلال البث المباشر.

وقالت المرأة، أن لديها ولدين، وهي من تنفق عليهما، ودعت الله أن يرزقها من أجلهما.

وحث المسن متابعيه على التصدق عليها، قائلا :"عليكم ذنوب كثيرة، كفروا عن سيئاتكم، وتصدقوا على أختكم المسلمة".

وأضاف ساخراً: لو أنت مزيونة كانوا دفعوا لك، ولكن الوجه ما يساعد، وأكمل متحدثا عن متابعيه: "نيتهم وسط يبحثون عن الزين، والطول، والشعر".

يذكر أن المسن الملتحي كان ظهر في وقت سابق مع فتاة خلال بث مباشر، وسخر من متابعيه الذين انتقدوه.
 

إقرأ ايضا

1036300_0

أبو بكر: العلاقة الجنسية بين الزوجين مفتوحة على البحري ما عدا أمر واحد

353958_0

القبض على الفنانة ستيفاني صليبا لعلاقة مشبوهة مع حاكم المصرف المركزي

maxresdefault

رقم خيالي.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار بعد 5 أيام (فيديو)

أخبار متعلقة

2022012009050050

شاهد/ عايض القرني يغني بصوت مذهل.. والفنان محمد عبده يبدي إعجابه