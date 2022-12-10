مُسن سعودي يظهر مع امرأة مصرية في بث مباشر.. ما حدث صادم (فيديو)

السبت، 10-12-2022
09:23 ص
وثق مقطع فيديو
جديد، ظهور المسن الملتحي مع امرأة مصرية
محجبة في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"،
ودعا متابعيه للتصدق عليها.
وأظهر الفيديو،
الرجل الملتحي وهو يتناول الطعام ويتبادل الحديث مع المرأة، عن أحوالها خلال البث المباشر.
وقالت المرأة،
أن لديها ولدين، وهي من تنفق عليهما، ودعت الله أن يرزقها من أجلهما.
وحث المسن متابعيه
على التصدق عليها، قائلا :"عليكم ذنوب كثيرة، كفروا عن سيئاتكم، وتصدقوا على أختكم
المسلمة".
وأضاف ساخراً:
لو أنت مزيونة كانوا دفعوا لك، ولكن الوجه ما يساعد، وأكمل متحدثا عن متابعيه:
"نيتهم وسط يبحثون عن الزين، والطول، والشعر".
يذكر أن المسن
الملتحي كان ظهر في وقت سابق مع فتاة خلال بث مباشر، وسخر من متابعيه الذين انتقدوه.