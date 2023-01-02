الإثنين 02 يناير 2023
توقيت مصر 17:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«لابسة فستان سهرة في الحرم المكي؟».. انتقادات لـ هاجر أحمد أثناء أداء العمرة

«بنام معاها على سرير أمها من 3 شهور».. قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها يفجر مفاجآت صادمة

بيراميدز يوجه صدمة لـ عبدالله السعيد قبل ساعات من لقاء الأهلي

هل اعتذر «ساويرس» عن صورة «التطبيل»؟.. يرد بنفسه

بعد مداهمة المحل.. إجبار تاجر على بيع الأرز بـ 12 جنيهًا بدل 20 جنيهًا

فيديو مخيف.. سقوط صخور من أعلى جبل بالمدينة المنورة بسبب الأمطار

بعد وفاتها.. ابنة النائبة ابتسام أبو رحاب تؤدي اليمين البرلمانية خلفًا لوالدتها

فيفي عبده تكشف عن ممارستها طقوس غريبة لاجابة الدعاء: بغطس تحت 7 موجات في البحر

عفو رئاسي عن الفنان حمادة صميدة.. ما تهمته وماذا تعرف عنه؟

بعد قرار الإعتزال.. زيزي عادل تفاجئ الجميع بصورة قديمة بدون حجاب وتدعو بالستر

ADS
 

هل اعتذر «ساويرس» عن صورة «التطبيل»؟.. يرد بنفسه

63b287f142360403501a8e7c
الصورة المفبركة المتداولة
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 01:19 م

 

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس،، على نبأ اعتذاره لعدد من الإعلاميين بعد نشره صورة "التطبيل" المثيرة للجدل، متهمًا إياهم بمحاباة الدولة في كل القرارات، وهو ما فتح عليه هجومًا معاكسًا من الإعلاميين الذين أكدوا دفاعهم عن مؤسسات الدولة والجيش والشرطة في مواجهة المؤمرات والإرهاب.

ووجه أحد المغردين سؤالا لساويرس، عبر تويتر، حول رأيه في نبأ عن اعتذاره للإعلاميين خلال حفل خاص في الجونة، ليرد ساويرس قائلا: "كلام فارغ".

 

ودخل ساويرس، الأسبوع الماضي، في سجال مع إعلاميين ، بعد تعليقه على صورة مزيفة ساخرة لعدد من الإعلاميين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة "التطبيل" التي يستخدمها البعض لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد النظام.

 

ونشر أحد المغردين، صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز، وعلق ساويرس على الصورة قائلا: "فيه واحد ناقص".

 

إقرأ ايضا

20210930013339627

«لابسة فستان سهرة في الحرم المكي؟».. انتقادات لـ هاجر أحمد أثناء أداء العمرة

872

«بنام معاها على سرير أمها من 3 شهور».. قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها يفجر مفاجآت صادمة

IMG_٢٠٢٢١١١٣_٢١٤٥٤٥

بعد مداهمة المحل.. إجبار تاجر على بيع الأرز بـ 12 جنيهًا بدل 20 جنيهًا

أخبار متعلقة

IMG_٢٠٢٢١١١٣_٢١٤٥٤٥

بعد مداهمة المحل.. إجبار تاجر على بيع الأرز بـ 12 جنيهًا بدل 20 جنيهًا

673

«لا يجوز الرحمة على غير المسيحي».. تغريدة نجيب ساويرس التي أثارت الجدل