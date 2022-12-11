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«لا يجوز الرحمة على غير المسيحي».. تغريدة نجيب ساويرس التي أثارت الجدل

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ساويرس
Native
Teads
الأحد، 11-12-2022 12:54 م

رد رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس على تغريدة لحساب وجه له انتقادا بعد ترحمه على شخص "غير مسيحي".
وبدأ الأمر بتغريدة نشرها حساب Ibrahim Abdel Meguidوقال فيها: "نمت متاخرا وصحوت مبكرا متفائلا سعيدا بالنهار الذي يشق الضوء فيه الدنيا كالنهر وسط الفراغ لكني للأسف عرفت الآن نبأ وفاة استاذ عظيم وصديق عمر رائع هو الدكتور صلاح فضل استاذ النقد والدراسات الاندلسية والانسان النبيل.. ألف رحمة للأستاذ العظيم وخالص عزائي لكل محبيه في كل الدنيا"، ليعلق ساويرس قائلا: "خسارة كبيرة… الله يرحمه".

ودخل صاحب حساب يحمل اسم Albert معلقا بالقول: "لا يجوز عليه الرحمة (لا يجوز الترحم علي غير المسيحي)".

ليرد ساويرس بتغريدة اكتفى فيها بالقول: "لا يمكن تكون مسيحي وتقول كده!".


 

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