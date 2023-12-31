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تهز قنا.. زوجة خمسينية تذبح زوجها وتضعه في شوال

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ارشيفية
الأحد، 31-12-2023 01:53 م


أحالت جهات التحقيق بمحافظة قنا، عاملة بجامعة جنوب الوادي إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها ذبحا بآلة حادة سكين، بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم قنا.

إحالة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بقنا للجنايات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة نصرة.م.خ.ش، تبلغ من العمر 56 عاما، عاملة خدمات بجامعة جنوب الوادي، تهمة قتل زوجها حسين محمد حسين محمود، بسبب خلافات أسرية، بدائرة قسم شرطة قنا.
وأفادت التحريات، أن سبب الواقعة يعود لنشوب خلافات أسرية نشبت بين المتهمة وزوجها لعدم إنفاقه عليها وتعديه عليها بالضرب وسرقة أموالها وتعاطي المخدرات، ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما حاول المجني عليه التعدي عليها بسكين، إلا أنها تمكنت من أخذها منه وأقدمت على نحر رقبته، ثم وضعته في جوال وأبلغت جيرانها بالواقعة وإبلاغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

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