هذه المرة بحرا.. التحالف يهبط هجومًا إرهابيًا خطيرًا

الأحد، 28-03-2021
05:11 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أنها تمكنت من تدمير زورقين مفخخين تابعان للميليشيا الحوثي
ة
قبل تنفيذها لعملية هجوم من مدينة الحديدة علي الساحل الغربي لليمن .
في سياق متصل وجه
التحالف
الاتهام إلي ميليشيا الحوثي
الإرهابية بأنها تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة
لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة ، مؤكدا في بيانه أن الميلشيا مستمرة
في تهديدها لطرق الملاحة والتجارة العالمية .
و أكد التحالف
في
البيان الذي تداولته الصحف المحلية و العالمية أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة
حسب القانون الدولي .