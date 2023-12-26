هتك عرض شاب وصوّره عاريًا.. السجن 15 عامًا لرجل أعمال مصري شهير

الثلاثاء، 26-12-2023
01:55 م
كشفت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، تفاصيل تورط صاحب سلسلة محلات شهيرة بمصر في عملية خطف شاب وتصويره عاريا، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.
واتضح أن المتهم الرئيسي في هذه الواقعة هو "جلال شعبان"، صاحب سلسلة محلات البارون للحلويات بالاشتراك مع آخرين.
وأوضحت التحريات، قيام جلال شعبان وآخرين، باحتجاز شاب وهتك عرض
ه وتصويره وسرقة الهاتف المحمول خاصته كرها عنه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند اليهم.