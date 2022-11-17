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هبة قطب تستعين بدار الإفتاء: أحضنوا زوجاتكم أثناء النوم

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هبة قطب
Native
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الخميس، 17-11-2022 01:30 م


نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، منشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت هبة قطب منشور من تصريحات دار الإفتاء، يوصي بضرورة حضن الزوج لزوجته ومدى ضرورة هذا الفعل.

جاء في المنشور: "من المهم للزوج أن يحتضن زوجته أثناء النوم، فأنه يزيد من الود والمحبة، ولا بأس لو أحسنتما استغلال الوقت قبل النوم في الحديث حول لحظاتكما السعيدة ومواقفكما المضحكة وتجنبا الحديث عن المشكلات الأسرية أو المواقف المؤلمة."

يذكر أن دعمت الدكتورة هبة قطب من قبل، فكرة ضرورة الحضن بين الزوجين وضرورة التحدث وعدم كتم المشاعر التي تؤدي إلي التراكمات والمشاكل بين الأزواج.
 

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