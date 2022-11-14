هبة قطب: المرأة من سن 40 إلى 50 تزيد لديها الرغبة الجنسية

الإثنين، 14-11-2022
01:32 م
أكدت الدكتورة هبة قطب
استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، خلال لقائها
مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، إن فرق السن بين الزوجة وزوجها لن يؤثر على القدرة
الجنسية في حياتهما الزوجية.
وتابعت: حيث أن المرأة تكون بكامل نضارتها بعمر 40 أو 50 عامًا فبعض
السيدات تزيد لديهن الرغبة الجنسية
، لذلك الحقيقة العلمية أن المرأة في سن 40 وما
وحتى 50 تزيد لديها الرغبة الجنسية
.
وأكدت أن المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية يقل لديها هرمون الاستروجين،
ودور هرمون الاستروجين في العلاقة الزوجية ضئيل للغاية، ويرتفع هرمون تستوستيرون
الذي يحفز الرغبة الجنسية
للمرأة.