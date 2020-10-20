الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

هاجر سعد الدين ترد على منتقد إذاعة القرآن الكريم

هاجر سعد الدين
هاجر
 
الثلاثاء، 20-10-2020 09:30 م أحمد سالم
أكدت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس اذاعة القرأن الكريم الاسبق أن الحضارة الاسلامية كان لها دور فى نشر الحضارات فى الدول العربية والعالم العربي مؤكدة أنني كنت اتمنى أن يكون هناك  نقد بناء بحيث لأننا نحاول أن نبني ولا نهدم.

وأضافت سعد الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن أهم شئ في اذاعة القرأن الكريم إعادة بناء الشخصية الاسلامية والانسان المصري على المنهج الاسلامي المميز.

وتابعت رئيس اذاعة القرأن الكريم الاسبق أن السخرية والتهكم على إذاعة القرأن الكريم تم بطريقة غير جيدة مؤكدة أنه كان يجب ألا يتم نشر تلك السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بهذه الطريقة.

وأشارت سعد الدين إلى أن إذاعة القرأن الكريم بمثابة جامعة للازهر ومنهل للعلم والثقافة مؤكدة أن به العديد من البرامج المتخصصة التي تفيد المسلم.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا