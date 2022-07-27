الجمعة 29 يوليه 2022
توقيت مصر 10:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

الآن.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

شوبير يعلن إصابة محمد الشناوي بارتجاج

العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام بالطائرة

قرار مفاجئ من المحكمة بحظر النشر في قضية شيماء جمال

‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

القائم على البحث العلمي يكشف نوع اللحوم التي وجدوها مخلوطة بالخنازير ومع مَن؟

ADS
 

نيللي كريم: «أصبت بسرطان في الوجه وشيلت حتة من ودني»

1538642_0
نيللي كريم
Native
Teads
الأربعاء، 27-07-2022 11:04 ص

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية بسبب إصابتها بورم حميد في الوجه.

وخلال لقائها ببرنامج" "AB TALKS"، قالت نيللي كريم : "اكتشفت أن عندي ورم حميد في وشي، وقررت أعمل عملية، والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تماما، وعملت العملية في أمريكا ونجحت، ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه".

وتابعت نيللي موضحة: "مريت بلحظات صعبة كتير في حياتي، ولكن أصعب لحظة لما بشوف شخص عزيز عليا بيتألم، ودا حصلي لما والدتي تعرضت لجلطة في المخ ومعرفتش أتصرف، لأني بتوتر في المواقف الصعبة، وأنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص، ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد".

 

إقرأ ايضا

173-012211-death-egyptian-bride-5-days-marriage_700x400

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

0RCJr

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

NJy8p

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

أخبار متعلقة

1811269_0

بيان رسمي من «شيرين» .. اعتذار ورجاء ولجؤ للقضاء

202205051115311531

«تنمرت على ميت».. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على زَلة شيرين عبدالوهاب

2019_4_17_13_20_36_316

بعد سخريتها منه.. أسرة حسن أبوالسعود ترد على شيرين: قليلة الأدب

63012-شيرين-وحسام-حبيب

شيرين تفجر مفاجآت صادمة عن سبب انفصالها من حسام حبيب: آسفة إني كذبت

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

Capture

أغرب ما فعلته الراقصة الروسية بعد حصولها على الجنسية المصرية