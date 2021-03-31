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«نوّرت تويتر».. أول تغريدة لوزير الداخلية السعودي على السوشيال ميديا

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وزير الداخلية السعودي
 
الأربعاء، 31-03-2021 12:50 م محمد فضل

أعلن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن تدشين حساب رسمي له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
وقال وزير الداخلية في أول تغريدة له بعد تدشين الحساب :« بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر».
ونشر تغريدة أخرى عن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلا، “مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتدادا لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله”.
وأضاف في تغريدة ثالثة، “السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائدا اقتصاديا وتنمويا يتجلى في “برنامج شريك السعودية” والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. مما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل”.
من جانبهم استقبل عشرات الآلاف من السعوديين، الوزير بحفاوة على "تويتر" موجهين له دعوات التوفيق والسداد، وعلق معظمهم بالقول :« نوّرت تويتر سمو الأمير الوزير"، فيما تابعه ما يقرب من 200 ألف شخص في أقل من 24 ساعة.
 

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