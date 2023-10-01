نهاد وشيماء وإسراء.. العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم بأسيوط





تكثف مباحث مركز شرطة أسيوط جهودها لكشف غموض العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية نجع سبع بمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ لنقطة شرطة نجع سبع بالعثور على حالات وفاة داخل منزل بالقرية.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص وجود 5 جثث داخل منزل وهم لكلا من " نهاد. م. م" 30 عاما، و " شيماء. م. ع" 11 عاما، و " إسراء. م. ع" 8 أعوام، و " ع. م" 7 أعوام، و " محمد. م. ع" 5 أعوام، وتم التحفظ عليهم مكان الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.