نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها

نقل صاحبة أشهر مسلسل في الوطن العربي للمستشفى بعد تدهور صحتها

تدهورت الحالة الصحية لفنانة شهيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا وجرى نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية.



وأصيبت الفنانة التركية سونجول أودان - بطلة مسلسل "مهند و نور" الذي حقق نجاحا ساحقا في المنطقة العربية ، بفيروس كورونا.



ويبدو أن حالة الفنانة الشهيرة ليست على ما يرام لأنها نقلت إلى المستشفى لتحصل على رعاية الأطباء نظرا لكون حالتها الصحية ليست بالبسيطة.

