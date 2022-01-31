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نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

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نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

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نبيل الجوهري
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الإثنين، 31-01-2022 11:43 ص

أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة المخرج الشهير نبيل الجوهري، أمين عام النقابة، وسيتم تشييع الجثمان اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفسية.
ونعت النقابة المخرج الراحل نبيل الجوهري في بيان لها، جاء فيه ما يلي:" «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»
                                    "صدق الله العظيم"

ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج/ نبيل الجوهري- الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".
وأعلنت نقابة السينمائيين موعد جنازة المخرج نبيل الجوهري ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة.
 

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