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نص التحريات.. علاقة جنسية لشاب مصري مع ثرية خليجية تنتهي بفضيحة

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ارشيفية
الخميس، 13-07-2023 07:29 ص

 


أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية شابا يبلغ من العمر 25 عاما الي محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة ثرية خليجية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف واستمعت النيابة لأقوال التحريات. 


س/هل قمت بإجراء التحريات النهائية حوال الواقعة؟


ج: أيوة.


س/ وما الذي أسفرت عنه تلك التحريات؟


ج: توصلت تحرياتي السرية إلى وجود علاقة عاطفية بين المتهم مع المجني عليها



 والتقطا بعض الصور سويا، وأنه أرسل تلك الصور الي شقيقتها سلمي خالد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مبتزا ومهددا إياها بعبارات التهديد بنشر تلك الصور بين عائلتها وأصدقائها وطلب منها مبلغا نقديا قدره عشرة آلاف ريال سعودي وهاتف محمول ماركة ايفون، حتى لا يقوم بنشر تلك الصور.


س/ وما هو مضمون تلك الصور؟


ج/ هي صور شبه عارية للشاكية بمفردها وأخرى مع المشكو في حقه في حالة فاضحة.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية خليجية كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق وأرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد  إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها، وبإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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