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ثرية سعودية ترسل فيديوهات مخلة لها لشاب مصري.. النهاية صادمة

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ارشيفية
الإثنين، 10-07-2023 07:28 ص

 


أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية شابا يبلغ من العمر 25 عاما إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة ثرية عربية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية عربية كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطائه مبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي".


استخدم المتهم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هو المسمي- Samira Ahmed بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول  من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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