الخميس 25 نوفمبر 2021
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حمو بيكا يهاجم فنانًا شهيرًا: «احنا ولاد ناس ومتربيين»

مشيعون جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)

شاهد.. «حِقد» نيمار يتغلب عليه ويشتبك مع رياض محرز بسبب تألقه

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين

السعودية تعلن إغلاق سفارتها في واشنطن لهذا السبب

رهف القنون توجه رسالة مفاجئة لـ حبيبها السابق

نشأن الديهي يهاجم ساويرس: من يهاجم جيش مصر لا يستحق العيش معنا

إصابة بسمة وهبى بوعكة صحية على الهواء:خرجت فاصل ولم تعد

شريف مدكور يثير الجدل: مضيت على أصعب ورقة في حياتي

تعرف على سبب استبعاد «سيف القذافي» من الانتخابات الرئاسية

ADS
 

نشأت الديهي يهاجم ساويرس: من يهاجم جيش مصر لا يستحق العيش معنا

20200222075908598
الديهي
Native
Teads
الخميس، 25-11-2021 10:01 ص

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن العلاقة بين نجيب ساويرس وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، وتأثيرها على بعض تصرفاته.
وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه  "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناه " تن " ، أن نجيب ساويرس شارك صورته مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وعبر صفحته على "تويتر" وغرد قائلا "صوره مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد وهو من جيل جديد من القادة الأفارقة يصل إلى الأعداء القدامى ويصنعون أصدقاء جدد الله يبارك فيه ويحفظه ويحميه".
وتابع نشأت الديهي ، أن نجيب ساويرس له استثمارات ضخمة في إثيوبيا، وشركة أوراسكوم لها مشروع إسكان ضخم في إثيوبيا تصل استثماراتها الي 300 مليون دولار ، وهناك علاقات اقتصادية واضحة بين نجيب ساويرس وإثيوبيا وله منجمين ذهب في تيجراي في الشمال، لافتا إلي أن سبب هجوم ساويرس على مصر في هذا التوقيت استثماراته في إثيوبيا، معقبًا: "من يهاجم الجيش المصري لا يستحق أن يعيش على أرض مصر".
 

إقرأ ايضا

1666674_0

حمو بيكا يهاجم فنانًا شهيرًا: «احنا ولاد ناس ومتربيين»

173-203029-lebanon-shooting-crime_700x400

مشيعو جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)

619f2f684c59b777174281b1

بيان من الشرطة السعودية بشان واقعة تحرش شاب بفتاتين

أخبار متعلقة

16373654430

ساويرس يتحدى هاني شاكر: سأدعو الممنوعين للغناء في مهرجان الجونة