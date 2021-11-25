نشأت الديهي يهاجم ساويرس: من يهاجم جيش مصر لا يستحق العيش معنا
الديهي
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الخميس، 25-11-202110:01 ص
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن العلاقة بين نجيب ساويرس وأبي أحمد رئيس
وزراء إثيوبيا، وتأثيرها على بعض تصرفاته.
وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناه " تن " ، أن نجيب
ساويرس شارك صورته مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وعبر صفحته على
"تويتر" وغرد قائلا "صوره مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي
أحمد وهو من جيل جديد من القادة الأفارقة يصل إلى الأعداء القدامى ويصنعون أصدقاء
جدد الله يبارك فيه ويحفظه ويحميه".
وتابع نشأت الديهي ، أن نجيب ساويرس له استثمارات ضخمة في إثيوبيا، وشركة
أوراسكوم لها مشروع إسكان ضخم في إثيوبيا تصل استثماراتها الي 300 مليون دولار ،
وهناك علاقات اقتصادية واضحة بين نجيب ساويرس وإثيوبيا وله منجمين ذهب في تيجراي
في الشمال، لافتا إلي أن سبب هجوم ساويرس على مصر في هذا التوقيت استثماراته في
إثيوبيا، معقبًا: "من يهاجم الجيش المصري لا يستحق أن يعيش على أرض مصر".