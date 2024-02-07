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نشأت الديهي عن انخفاض أسعار 30 سلعة: "عين الدولة مفتحة"

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الديهي
الأربعاء، 07-02-2024 10:12 ص

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأسعار تشهد انخفاضات متتالية لليوم الثاني على التوالي بسبب انخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى أن حديد التسليح أنخفض بالأمس فجأة 10 آلاف جنيه، وهذا دليل على ان هذه الارتفاعات كانت عبارة عن فقاعة  وارتفاعات غير حقيقية. 
  وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك انخفاضًا في أسعار 30 سلعة، حيث أنخفض سعر كرتونة البيض البلدي4 جنيهات، ولتر اللبن انخفض 84 قرشَا، أما سعر السمن الصناعي فانخفض 2.5 جنيه ، وسعر لبن البدرة انخفض 2.5، وسعر السمنة البلدي انخفض 6 جنيهات، امام البصل فانخفض ووصل لـ25 جنيه، وسعر الموز 16 جنيه، حيث انخفض 1.5 جنيه.
  وأضاف أن هناك انخفاضًا في أسعار سلة من السلع  خلال الساعات الاخيرة مع انخفاض الدولار، معقب:"عين الدولة مفتحة، وحماية المستهلك ووزارة التموين يعملون على مدار الساعة".

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