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خلال أسابيع.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار

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الديهي
الأحد، 21-01-2024 11:19 ص


 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة موديز خفضت نظرتها لمصر من مستقرة إلى سلبية، وهذا الأمر كان متوقعًا بسبب ضعف الوضع الائتماني والصعوبة الموجودة في سعر صرف الدولار
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقةوالقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  أن وزارة المالية علقت على تقرير موديز بأن مصر تدير الاقتصاد الكلي بمرونة،  وتعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل التوترات الموجودة في المنطقة، وتم تحديد مصادر التمويل الخارجي حتى نهاية العام المالي الحالي بقيمة تقدر بـ4 مليار دولار ،
 وأضاف أن مصر في قلب الازمة الاقتصادية، ولكن قولاً واحد مصر ستخرج من هذه الازمة من خلال الكثير من الاجراءات ، معقبًا: "مصر مرت بأكثر من هذه الأزمة" 
 وأشار إلى إن هناك عائدًا دولاريًا ضخمًا سيضخ في البنك المركزي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفقًا لمصادر مسؤولة ، معقبًا: "لدي معلومة مؤكدة من مصادر مسؤولة بوجود عائد دولاري ضخم  لن يقل عن 20 مليار دولار"
 وتابع ان هذه الأموال ليست قرصا ، وليست مساعدة من أحد، ولكنها عبارة عن مصادر دولارية محلية سيتم ضخها في البنك المركزي خلال أسابيع قليلة.

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