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سعر الحديد انخفض 9000 جنيه... و"الديهي": "اصبروا وكل الأسعار هتتظبط"

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الديهي
الثلاثاء، 06-02-2024 10:43 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر الحديد وصل الأسبوع الماضي لـ60 ألف جنيه، معقبًا: "ارتفاع الحديد كان غير مبرر، وسعر الحديد أرتفع عندما ارتفع الدولار لـ 70 جنيهًا:" 
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن سعر طن الحديد انخفض لـ51 ألف جنيه، أي بمعدل 9 آلاف جنيه ، جراء انخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى أن  هناك تلاعب وفوضى في السوق، 
 وأضاف: "سعر الحديد انخفض، وهذه مؤشرات إيجابية حول انخفاض المزيد من السلع ، كما أن سعر الأرز انخفض خلال 24 ساعة بعد انخفاض الدولار، اصبروا أيام ، وإن شاء الله الأسعار تعود لطبيعتها"

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