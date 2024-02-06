الثلاثاء، 06-02-2024
10:43 ص
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر الحديد
وصل الأسبوع الماضي لـ60 ألف جنيه، معقبًا: "ارتفاع الحديد كان غير مبرر، وسعر الحديد
أرتفع عندما ارتفع الدولار
لـ 70 جنيهًا:"
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن سعر طن الحديد انخفض لـ51 ألف جنيه، أي بمعدل 9 آلاف جنيه ، جراء انخفاض سعر الدولار
، مشيرًا إلى أن هناك تلاعب وفوضى في السوق،
وأضاف: "سعر الحديد
انخفض، وهذه مؤشرات إيجابية حول انخفاض المزيد من السلع ، كما أن سعر الأرز انخفض خلال 24 ساعة بعد انخفاض الدولار
، اصبروا أيام ، وإن شاء الله الأسعار تعود لطبيعتها"