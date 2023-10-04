نساء 4 أبراج يقبلن الزواج الثاني.. تعرف عليهم

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صحيح أن المرأة بطبعها غيور، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تدفع المرأة إلى قبول الزواج الثاني أو أن تكون زوجة ثانية أو تكون لديهن ضرة وذلك وفقًا لطبيعتهن وقدرتهن على التأقلم وتحمل العديد من الظروف .

وفي التقرير نرصد لكم رأي خبير الأبراج محمد صبحي لأكثر النساء يقبلن أن يكونوا زوجة ثانية، وفق مصراوي.

١- برج الميزان

تقبل أنثى الميزان بأن تكون زوجة ثانية أو أن يأتي زوجها بضرة، وذلك بسبب ميلها إلى التضحية وخاصة في سبيل الحب، إلى جانب نزعتها الدينية لأن الزواج يحلله الشرع.

٢- برج الحوت

تتميز أنثى الحوت بطبيعتها الحالمة والرومانسية، مما يجعلها تبحث عن الحب والعاطفة في أي مكان فهي تميل إلى التضحية، حتى لو كان ذلك على حساب نفسها لذلك، قد تقبل أن تكون زوجة ثانية إذا وجدت أن الرجل الذي تحبه يستحق التضحية.

٣- برج العذراء

تتميز أنثى العذراء بقدرتها على التأقلم مع أي موقف زيادة على ذلك، فهي تتمتع بذكاء ودبلوماسية كبيرين لذلك، قد تقبل أن تكون زوجة ثانية إذا وجدت أن ذلك هو أفضل خيار لها لتحقيق أهدافها.

٤- برج السرطان

تتميز أنثى السرطان بطبيعتها العاطفية زيادة على ذلك، فهي تضع عائلتها في المقام الأول لذلك، قد تقبل أن تكون زوجة ثانية إذا وجدت أن ذلك هو أفضل خيار لأبنائها.