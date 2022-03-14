نجوى فؤاد: عايزة أعيش ومش لاقية شغل.. فين الرحمة؟

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أعربت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد عن استيائها الشديد وغضبها، بسبب تجاهلها من قبل المنتجين والمخرجين، وكذلك تجاهل أصدقائها في الوسط الفني لها، مشيرة إلى أنها لم تعد تملك المال ولم تعمل منذ سبع سنوات.

وقالت نجوى فؤاد، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية: "لم أعمل خلال الـ7 سنوات الماضية، والوسط الفني مبقاش فيه أي رحمة على عكس زمان خالص، كان في رحمة وعطف وحنان من الفنانين على بعضهم البعض، دلوقتي مش لاقية حد بيسأل مع إن فيه وسيلة سهلة ممكن يسأل بيه زي الموبايل".

واستكملت:"كان كل يوم بنتجمع عند حد وكنا متلاحمين مع بعض، حاليًا بقينا نعرف إن أي حد مش شغال وبيعاني من مشاكل من خلال السوشيال ميديا".

وواصلت:"فين أنا، عايزة أعيش، بقالي 50 سنة أو 49 سنة شغالة في مجال الفن، أنا ضيعت فلوسي كلها في الانتاج الفني، أنا بقى لي 7 سنين مش بشتغل وفي ناس بتشتغل أكتر من 30 عمل، ولما بسأل بقول لهم أنا ليه مش بشتغل، بيتقال أن السبب العرض والطلب وده متوفر فقط في البطل والبطلة والمؤلف والمخرج".

من ناحية أخرى، كشفت نجوى فؤاد أنها تعاني من مشاكل صحية وإنزلاق في الغضروف أعاق حركتها بشكل كبير، بعد تعرضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى، وقالت: "أنا قاعدة على السرير مبتحركش"، موضحة أنها تخضع لجلسات العلاج الطبيعي، لتتعافى كليا.

