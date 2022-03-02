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العثور على فنانة شهيرة منتحرة داخل شقتها

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الأربعاء، 02-03-2022 11:14 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بانتحار الممثلة الإيرانية، زهره فكور صبور، عن عمر ناهز 45 عاما، في منزلها بالعاصمة طهران.
وقال الموقع الإيراني jadehiran، نقلا عن وكالة "فارس"، إن الممثلة الإيرانية زهره فكور صبور، توفيت أمس الثلاثاء، بسبب الانتحار في منزلها، دون الكشف عن الأسباب.
وزهرة صبور هي ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية إيرانية، مواليد عام 1978 في طهران، بدأت مشوارها الفني من خلال الشاشة الصغيرة في التلفزيون الإيراني، حيث شاركت عام 1998 في مسلسل "أيام الشباب" ، واشتهرت وتألقت بعد مشاركتها في مسلسل "القلوب الوالهة" عام 2009.
انقطعت صبور، لفترة عن العمل الفني وعادت عودة جيدة من خلال مشاركتها في المسلسل التلفزيوني "المتاعب العظيم".
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